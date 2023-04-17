Чи знав Медведчук про вторгнення Росії: що кажуть в екс-ОПЗЖ

Колишні соратники екс-нардепа Віктора Медведчука по партії припускають, що він міг знати про плани Кремля та підбурював агресора до ескалації. Інших же колег він переконував, що "вторгнення не буде".

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Чужі серед своїх. Що відбувається в ОПЗЖ після заборони партії та держзради Медведчука".

"Я чув, що декого він нібито попередив про те, що їм варто від'їхати, не пояснивши причини. Але він мені цього не говорив", - каже народний депутат від "Платформи за життя та мир" Нестор Шуфрич, який раніше входив до фракції ОПЗЖ.

При цьому деяких колег із фракції Медведчука, навпаки, переконував, що жодного вторгнення не буде. Але раптовий від'їзд його дружини Оксани Марченко до Білорусі 18 лютого змусив засумніватися.

"У багатьох з нас тут також залишалися сім'ї, діти. Чи міг він хоча б сказати "вивезіть сім'ї"? Так, міг, але не сказав", - обурюється один із колишніх членів фракції.

Інший співрозмовник у таборі ОПЗЖ стверджує, що Медведчук передавав Кремлю "намальовану" соціологію про те, як сильно в Україні люблять Росію. І разом з іншими "яструбами" - Медведєвим та Володіним, які прагнули ескалації - він нібито міг підбурювати Путіна до війни.

"Максимум, що міг зробити Медведчук - це хіба що навести на когось порчу", - заперечує інший нардеп з екс-ОПЗЖ.

За його словами, щоби переконати когось у проросійських настроях по всій Україні - це "дуже навряд чи".

"Адже там також є свої розвідки, які давали Путіну якісь довідки. На підставі їхніх даних і ухвалювалося рішення. Зрозуміло, що ці відомості були результатом хибних і чимось корупційних дій російських спецслужб", - підсумував один і колишніх депутатів ОПЗЖ.

Нагадаємо, що екс-нардеп від колишньої ОПЗЖ Віктор Медведчук після початку повномасштабного вторгнення Росії намагався покинути Україну, але його затримала СБУ. Однак згодом його обміняли на 200 українських полонених.

Додамо, у січні цього року президент Володимир Зеленський позбавив громадянства України Медведчука, а Рада своїм рішенням позбавила кума Путіна депутатського мандату.

Зазначимо, як повідомляли в ЗМІ перед вторгненням російська ФСБ підготувала два маріонеткові уряди на випадок захоплення Києва. Серед так званих "кандидатів", які мали його очолити був Медведчук.

Крім того, в РНБО повідомили, що підозрюваний у державній зраді екс-нардеп Медведчук запропонував російському диктатору "план Б" із захоплення України.

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