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Гаубицы, снаряды и БПЛА из нового пакета доставят в Украину в течение суток, - Пентагон

Фото: Пентагон поставит новую оружия Украине в течение суток (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Новая партия военной помощи Украине от США будет включать гаубицы, снаряды и беспилотники. Вооружения доставят в течение суток 12 самолетами американских ВВС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщил высокопоставленный представитель Министерства обороны США, в следующие 24 часа ожидаются более 12 авиарейсов в Украину. По его словам, новая партия вооружений будет включать 155-мм гаубицы, снаряды к ним, беспилотники "Феникс" и радары.

Представитель Пентагона добавил, что около 100 украинских военных прошли обучение в США по применению артиллерии. Кроме того, обучение на американских радарных системах прошла группа примерно из 15 украинцев.

В Минобороны подчеркнули, что обучение украинских военных в США будет продолжаться столько, сколько потребуется.

Также в Пентагоне опубликовали фото, как осуществляется погрузка снарядов к155-мм гаубицам для отправки в Украину. Боеприпасы загружают на военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III на авиабазе в Калифорнии.

Фото: в США грузят в самолет снаряды для отправки в Украину (фото: twitter.com/DeptofDefense)

Напомним, накануне в Пентагоне сообщили, что в Украине уже находится более половины из 90 гаубиц, предоставленных США.

Отметим, первая партия американских 155-мм гаубиц прибыла в Украину 23 апреля.

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