Гаубиці, снаряди і БПЛА з нового пакету доставлять в Україну протягом доби, - Пентагон

Як повідомив високопоставлений представник Міністерства оборони США, в наступні 24 години очікуються більш як 12 авіарейсів в Україну. За його словами, нова партія озброєнь включатиме 155-мм гаубиці, снаряди до них, безпілотники "Фенікс" і радари.

Представник Пентагону додав, що близько 100 українських військових пройшли навчання в США щодо застосування артилерії. Крім того, навчання на американських радарних системах пройшла група приблизно з 15 українців.

У Міноборони підкреслили, що навчання українських військових у США триватиме стільки, скільки буде потрібно.

Також в Пентагоні опублікували фото, як здійснюється навантаження снарядів К155-мм гаубицям для відправки в Україну. Боєприпаси завантажують на військово-транспортний літак C-17 Globemaster III на авіабазі в Каліфорнії.

Фото: у США вантажать у літак снаряди для відправки в Україну (фото: twitter.com/DeptofDefense)