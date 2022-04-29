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Гаубиці, снаряди і БПЛА з нового пакету доставлять в Україну протягом доби, - Пентагон

Фото: Пентагон поставить нову зброю Україні протягом доби (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Нова партія військової допомоги Україні від США включатиме гаубиці, снаряди і безпілотники. Озброєння доставлять протягом доби 12 літаками американських ВПС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомив високопоставлений представник Міністерства оборони США, в наступні 24 години очікуються більш як 12 авіарейсів в Україну. За його словами, нова партія озброєнь включатиме 155-мм гаубиці, снаряди до них, безпілотники "Фенікс" і радари.

Представник Пентагону додав, що близько 100 українських військових пройшли навчання в США щодо застосування артилерії. Крім того, навчання на американських радарних системах пройшла група приблизно з 15 українців.

У Міноборони підкреслили, що навчання українських військових у США триватиме стільки, скільки буде потрібно.

Також в Пентагоні опублікували фото, як здійснюється навантаження снарядів К155-мм гаубицям для відправки в Україну. Боєприпаси завантажують на військово-транспортний літак C-17 Globemaster III на авіабазі в Каліфорнії.

Фото: у США вантажать у літак снаряди для відправки в Україну (фото: twitter.com/DeptofDefense)

Нагадаємо, напередодні в Пентагоні повідомили, що в Україні вже знаходиться більше половини з 90 гаубиць, наданих США.

Відзначимо, перша партія американських 155-мм гаубиць прибула в Україну 23 квітня.

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