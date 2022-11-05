Гатили з "Градів", "Ураганів", атакували "шахедами". Є загиблі через обстріли Донецької області

"Поліцейські Донецької області зафіксували наслідки 24 російських обстрілів, - йдеться в повідомленні. - Російські війська обстріляли міста Бахмут, Авдіївка, Торецьк, Курахове, Мирноград, Покровськ, Дружківка, Лиман, смт Щербинівка, Велика Новосілка, Курахівка, села Георгіївка, Времівка, Карлівка, Дружба, Водяне".

Так, росіяни застосували ракети С-300, БПЛА Shahed-136, РЗСВ "Ураган", "Град", артилерію, танки, міномети. Знищено та пошкоджено 24 цивільних об’єкти, зокрема, дев’ять житлових будинків, завод, ТЕС, адмінбудівлі, церква, магазин.

"Упродовж минулої доби ворог тричі обстріляв Бахмут. Унаслідок влучання ворожих снарядів було пошкоджено об’єкт інфраструктури. Є вбиті та поранені", - додають в поліції.

Крім того, є травмовані від артилерійських обстрілів у Авдіївці, Мирнограді, Кураховому. Також у селі Дружба Торецької громади від ворожих ударів загинули й дістали травми цивільні мешканці.

Як пише заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, за добу в Донецькій області троє людей загинули, ще 8 отримали поранення.