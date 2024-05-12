Гасять 150 рятувальників та робот. У Варшаві масштабна пожежа, горить ТЦ

З ночі неділі, 12 травня, у Варшаві горить торговий центр. Його гасять 150 рятувальників, понад 50 одиниць техніки, задіяли навіть робота.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM.
Так, вогонь охопив торговий центр Marywilska 44 у Варшаві. Рятувальні роботи проводять кілька десятків бригад, у тому числі Група хіміко-екологічного порятунку.
старший офіцер прес-служби Муніципального штабу Державної пожежної служби у Варшаві.
Фото з місця пожежі у ТЦ Варшави (twitter.com/KGPSP)
За даними Національного штабу Державної пожежної охорони, вогонь приборкують 150 рятувальників, 58 одиниць техніки та робот.
акож частково обвалився дах комплексу. На щастя, ніхто не постраждав.
Фото з місця пожежі у ТЦ Варшави (rmf24.pl)
Нагадаємо, у 2019 році у Варшаві загорівся 130-метровий хмарочос. Хмарочос був на етапі добудови і планувався до здачі у 2020 році. Тоді пожежу приборкували 130 пожежних.
Крім того, у 2018 році в дерев’яному будинку на території однієї з промислових зон Варшави сталась пожежа, внаслідок якої загинули 6 людей.
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