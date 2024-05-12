Гасять 150 рятувальників та робот. У Варшаві масштабна пожежа, горить ТЦ

Нагадаємо, у 2019 році у Варшаві загорівся 130-метровий хмарочос. Хмарочос був на етапі добудови і планувався до здачі у 2020 році. Тоді пожежу приборкували 130 пожежних.

Крім того, у 2018 році в дерев’яному будинку на території однієї з промислових зон Варшави сталась пожежа, внаслідок якої загинули 6 людей.

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