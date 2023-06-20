Гастрономическая атака. Белорусские пограничники попытались "подружиться" с ГПСУ с помощью водки

Белорусские пограничники продолжают попытки уговорить своих украинских коллег сдать свои позиции. На этот раз они использовали водку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пропагандистский Telegram-канал "Моя страна Беларусь".

В этот раз белорусы запустили обращение, в котором заявляли о важности для украинцев такого алкоголя как водка.

"Товарищи украинцы, уделив внимание борщу, салу и хлебу, мы не имеем никакого морального права не поговорить о водке... Знаменитая украинская водка - это не только продукт повышенной калорийности, расширитель сосудов и фронтовый антисептик, но и очень действенное средство для снятия стресса" , – сказано в обращении.

Белорусы считают, что даже во время войны украинцы употребляют много алкоголя и что водка это спутник победы Украины.

"Итак, товарищи украинцы, когда однажды вам надоест побеждать, или когда закончатся запасы победной водки - просто переходите на нашу сторону. Для тех, кто идет к нам с благими намерениями - всегда накрыт стол с хлебом, салом и водкой. Переходите на нашу сторону . Не пожалеете", - заявляют белорусы.

В чем суть ситуации

В конце весны белорусские пограничники запустили ИПСО на границе с Украиной, адресованную ГПСУ, в которой начали рассказывать о якобы "схожести" украинского и белорусского борщей. Вроде бы разница между ними лишь в том, что в украинский кладут фасоль, а в белорусский - картофель. Также белорусы были настолько "гостины", что пригласили угоститься их блюдом, если вдруг украинским пограничникам не из чего будет готовить свое.

Украинская сторона попытку "подружиться" не оценила. Наши пограничники назвали белорусское блюдо "союзной похлебкой" и борщом, который "скорее похож на русские щи", несмотря на количество клубня. Также украинцы сравнили его с "картофельным варевым, что по консистенции подобно тюремной баланде", предложив изменить "ингредиенты" и стать белорусам свободным народом.

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