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Для гасіння найбільших в історії лісових пожеж у Канаді залучили армію

Фото: армію Канади залучили до гасіння масштабних лісових пожеж (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

По всій Канаді цього року вигоріло приблизно 2,7 мільйона гектарів територій через масштабні лісові пожежі. Наразі триває 214 пожеж, 93 з яких вийшли з-під контролю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Канадська провінція Нова Шотландія переживає найгірші за всю історію лісові пожежі. Полум'я охопили й інші регіони країни. 2 червня, з Квебеку були змушені евакуюватися близько 10 тисяч жителів. Взагалом по всій Канаді понад 30 тисяч осіб стали переселенцями через пожежі.

"Ситуація залишається важкою по всій країні. Альберта, Північно-Західні Території, Саскачеван, Манітоба, Квебек, Нью-Брансвік і Нова Шотландія - усі вони відчувають лісові пожежі", - заявив міністр з питань надзвичайних ситуацій Канади Біл Блер.

Повідомляється, що для боротьби із полум'ям у Нову Шотландію були направлені і канадські збройні сили. Зазначається, що залучення військовослужбовців дасть змогу підтримати пожежників, які цілодобово працюють, аби захистити населені пункти провінції від вогняної стихії

Наслідки пожеж

В окрузі Шелберн внаслідок пожеж знищено близько 50 будинків, а взагалом у провінції вже понад 200. Висота полум’я сягає майже 100 метрів.

Також, серйозно постраждала провінція Альберта. Обов'язкова евакуація торкнулася 24 511 осіб, а вогонь спалив близько 121 909 гектарів земель.

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