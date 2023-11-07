ua en ru
Вт, 07 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Гасили пожежу після удару РФ. У Сумській області рятувальники потрапили під обстріл

Сумська область, Вівторок 07 листопада 2023 22:37
UA EN RU
Гасили пожежу після удару РФ. У Сумській області рятувальники потрапили під обстріл Фото: росіяни обстріляли рятувальників у Сумській області (Павло Петров)
Автор: Дмитро Левицький

У Сумській області рятувальники потрапили під російський обстріл, коли ліквідовували наслідки попереднього удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Росіяни обстріляли один із населених пунктів Шосткинського району. В результаті обстрілу в житловому секторі зайнялася пожежа, на гасіння якої прибули рятувальники.

"Під час роботи вогнеборців почався повторний ворожий обстріл. Працівники ДСНС змушені були терміново евакуюватися. Після завершення атаки вони повернулися і остаточно приборкали загоряння", - розповіли в ДСНС.

На зображенні може бути: вогонь та текст

Ситуація в Сумській області

Територія Сумської області одною з перших опинилася під окупацією після повномасштабного вторгнення РФ. Але навіть після деокупації область продовжує страждати від російської агресії. Окупанти регулярно обстрілюють прикордонні населені пункти з різного озброєння - від мінометів до авіації.

Крім того, сьогодні в Міністерстві енергетики України повідомляли, що під ворожий обстріл потрапила газова інфраструктура в Сумській області.

А вчора від російського артилерійського обстрілу загинула мешканка Середини-Буди. Жінка отримала осколкове поранення та померла в кареті швидкої допомоги.

З огляду на посилення обстрілів, влада Сумської області розглядає можливість евакуювати всіх дітей з зони 30 кілометрів від кордону з Росією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область ДСНС Війна Росії проти України
NEWS
Чекає морозів. У ГУР назвали кількість ракет, які вже накопичила Росія
Чекає морозів. У ГУР назвали кількість ракет, які вже накопичила Росія
DAILY
Антс Ківісельг, розвідка Естонії: Зима для українців буде важкою, Росія продовжить атаки
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Антс Ківісельг, розвідка Естонії: Зима для українців буде важкою, Росія продовжить атаки