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ДАБІ сьогодні припинила своє існування. В Україні запрацює новий орган

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Україна, Середа 15 вересня 2021 15:33
ДАБІ сьогодні припинила своє існування. В Україні запрацює новий орган Фото: Олексій Чернишов, міністр розвитку громад та територій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні ухвалив рішення про ліквідацію Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДАБІ). Вже завтра в країні почне працювати інший новостворений орган.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова за підсумками засідання Кабміну.

За словами міністра, завтра буде запущено роботу Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ), яка стане заміною ДАБІ.

"Я дуже радий констатувати, що сьогодні рішенням уряду ДАБІ припиняє свою діяльність. І з завтрашнього дня нова організація ДІАМ починає свою роботу. Відсьогодні ДАБІ вже не існує", - оголосив Чернишов.

Міністр також наголосив, що працівники ДАБІ не увійшли до складу нової інспекції.

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Кабінет Міністрів України ГАСИ Олексій Чернишов
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