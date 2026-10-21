Без гарячих обідів: чим годують дітей у шкільних укриттях під час тривог

Чим можна замінити гарячий обід в укритті

Якщо від попереднього прийому їжі минуло понад чотири години, а бракеражна комісія визначила, що укриття не обладнане для споживання гарячих страв, законодавство дозволяє тимчасово замінити обід готовими харчовими продуктами.

Зокрема, дітям можна запропонувати:

галетне печиво, хлібці та сухі пластівці;

фрукти й сухофрукти;

молоко тривалого зберігання та фруктові соки;

готові до споживання консервовані продукти;

гранолу, білкові або фруктові батончики, горіхи та насіння - відповідно до вимог до дитячого харчування.

Продукти мають бути безпечними, не потребувати додаткового приготування та зберігатися в належних умовах. Також необхідно враховувати вік дітей, харчові алергії й особливі дієтичні потреби.

При цьому чотири години - не дозволений строк зберігання готових страв без холодильника, а умова, за якої за певних обставин можна тимчасово замінити гаряче харчування.

Чи можна відступати від затвердженого меню

У звичайних умовах харчування в закладах освіти організовують відповідно до затвердженого меню. Однак під час воєнного стану тривала повітряна тривога або відключення електроенергії можуть унеможливити приготування чи видачу запланованих страв.

У таких випадках законодавство передбачає особливості організації харчування, зокрема можливість тимчасово відступати від затвердженого меню та встановлених норм за визначених умов.

Водночас це не скасовує вимог до безпечності та якості харчових продуктів. Заклад освіти має організувати харчування з урахуванням ситуації та можливостей укриття.

Скільки води потрібно мати в укритті

Під час тривалого перебування в захисній споруді важливо забезпечити дітей і працівників питною водою. За рекомендаціями Держпродспоживслужби, добові обсяги запасу для школярів залежать від віку:

6-11 років - 1-1,5 літра;

11-14 років - 1,5-2 літри;

14-18 років - 1,5-2 літри.

Воду слід зберігати в герметично закритих пляшках або бутлях. Під час планування запасів необхідно враховувати кількість дітей і працівників, можливу тривалість перебування в укритті та умови зберігання.

Зазначені обсяги є орієнтиром для формування добового запасу, а не нормою, яку дитина має випити за час однієї повітряної тривоги.

Чи потрібно створювати запас їжі на 48 годин

Постанова Кабміну №305 передбачає можливість завчасно формувати запаси води та харчових продуктів для перебування дітей і працівників у захисних спорудах.

За роз'ясненням Держпродспоживслужби, засновник закладу освіти може забезпечувати потребу в харчуванні шляхом створення запасу продуктів і води щонайменше на 48 годин безперервного перебування в укритті.

До запасів можуть входити продукти тривалого зберігання, напої, а також охолоджені страви й кулінарні вироби - за умови дотримання належних умов зберігання та регулярного контролю строків придатності.

Що робити зі стравами, які залишилися на кухні

Якщо повітряна тривога почалася під час приготування або видачі обіду, не можна автоматично подавати залишені страви після відбою.

Спочатку необхідно з'ясувати, скільки часу минуло після приготування, чи дотримувалися температурних умов і чи залишаються страви безпечними для споживання.

Рішення щодо подальшого використання продуктів і видачі готових страв ухвалює бракеражна комісія. Якщо продукти або страви потрібно списати, складають відповідний акт.

Ці вимоги стосуються як закладів, де їжу готують самостійно, так і тих, де харчування організоване через аутсорсинг або кейтеринг.

Які вимоги діють до харчування в укритті

Можливість організувати харчування безпосередньо в укритті залежить від його облаштування та умов, які можна забезпечити. Якщо захисна споруда не пристосована для споживання гарячих страв, можна використовувати готові продукти за передбачених законодавством умов.

При цьому заклад освіти має подбати про дотримання гігієнічних вимог, захист продуктів від забруднення, належне зберігання та доступ до питної води. Продукти, які потребують холодильного зберігання, можна використовувати лише за дотримання необхідного температурного режиму.

У Держпродспоживслужбі наголошують на важливості завчасної підготовки до тривалих повітряних тривог і відключень електроенергії. Це допоможе забезпечити дітей безпечною їжею та водою навіть тоді, коли звичний режим харчування порушено.