"Горячие точки" фронте и не только. Зеленский рассказал о докладе Сырского
Часов Яр и еще ряд направлений в Донецкой области, а также Купянское направление являются самыми горячими участками фронта на сегодня.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.
Как рассказал Зеленский, сегодня ему докладывал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Доклад касался самых горячих точек фронта.
"Часов Яр и другие ключевые направления на Донетчине: Покровское, Кураховское, а также Харьковщина - Купянское направление. Наши позиции, наши результаты. Я благодарю каждого солдата, каждого командира, все наши боевые подразделения, которые действительно метки и устойчивы", - сказал украинский президент.
Также, по словам Зеленского, Сырский доложил сегодня о поражении целей на оккупированной территории, а также о реализованных операциях и подготовке запланированных.
"Российская армия должна нести потери каждый день, и каждый такой день - российских потерь - приближает для нас такой нужный мир", - подчеркнул он.
Разговор с Умеровым
Также сегодня президент разговаривал с министром обороны Рустемом Умеровым об обеспечении Украины системами ПВО.
"Ключевое - это ПВО. Делаем все возможное, контактируем со всеми возможными партнерами, чтобы увеличить защиту неба - увеличить количество и качество систем ПВО в руках наших воинов. Каждый лидер и каждая страна в этом помогающая страна являются настоящими спасителями жизни", - добавил Зеленский.
Ситуация на фронте
Напомним, россияне продолжают штурмовать украинские позиции в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. Также враг пытается выбить украинские силы из плацдарма на левобережье Херсонской области. Однако россияне несут бешеные потери.
Так, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 950 оккупантов, а общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 459 530 военных.
Одним из самых горячих направлений фронта является Часов Яр. Как заявляли в британской разведке, россияне используют против украинских защитников в Часовом Яру такую же тактику, как и в Авдеевке.
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