Гаряче не лише під Покровськом. Ворог активізувався на Краматорському напрямку, - Генштаб

На фронті від початку доби 24 січня відбулося 117 бойових зіткнень. Російські війська активізувалися на Краматорському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Харківському напрямку наші захисники відбили один ворожий штурм в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник здійснив дев’ять штурмових дій неподалік Піщаного, Глушківки, Нової Кругляківки, Зеленого Гаю та Загризового. Триває чотири боєзіткнення.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 11 разів поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Зелена Долина та Торське. Незавершеними залишилося чотири боєзіткнення.

Сили оборони відбивають 25 атак росіян поблизу Часового Яру, Васюківки, Новомаркового та Білої Гори на Краматорському напрямку, 17 боєзіткнень ще тривають.

На Торецькому напрямку противник атакував 13 разів неподалік Торецька, Кримського, Леонідівки та Щербинівки. Чотири атаки ще тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 46 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Водяне Друге, Баранівка, Миролюбівка, Єлізаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Покровськ, Новоукраїнка, Удачне, Котлине, Новоєлізаветівка, Успенівка, Срібне, Андріївка, Дачне, Улакли та Янтарне.

Сили оборони стримують натиск противника та відбили 30 атак, 16 боєзіткнення - досі тривають. Втрати ворога уточнюються.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог здійснив одну спробу атакувати поблизу Костянтинополя, боєзіткнення – продовжується дотепер.

На Оріхівському напрямку противник, за підтримки авіації, тричі атакував в напрямках Малої Токмачки та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку наші війська відбивали дві атаки противника, одне боєзіткнення триває дотепер.

В операційній зоні у Курській області підрозділи Сил оборони України протягом доби відбивали шість атак російських загарбників, п’ять атак ще тривають - тривають. Противник здійснив понад 240 обстрілів, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню.