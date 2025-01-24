Горячо не только под Покровском. Враг активизировался на Краматорском направлении, - Генштаб

На фронте с начала суток 24 января произошло 117 боевых столкновений. Российские войска активизировались на Краматорском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Харьковском направлении наши защитники отбили один вражеский штурм в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник совершил девять штурмовых действий неподалеку Песчаного, Глушковки, Новой Кругляковки, Зеленого Гая и Загрызово. Продолжается четыре боестолкновения.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 11 раз вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Зеленая Долина и Торское. Незавершенными остались четыре боестолкновения.

Силы обороны отражают 25 атак россиян вблизи Часового Яра, Васюковки, Новомаркового и Белой Горы на Краматорском направлении, 17 боестолкновений еще продолжаются.

На Торецком направлении противник атаковал 13 раз неподалеку Торецка, Крымского, Леонидовки и Щербиновки. Четыре атаки еще продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 46 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Водяное Второе, Барановка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Покровск, Новоукраинка, Удачное, Котлино, Новоелизаветовка, Успеновка, Серебряное, Андреевка, Дачное, Улаклы и Янтарное.

Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 30 атак, 16 боестолкновений - до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.

Сегодня на Новопавловском направлении враг совершил одну попытку атаковать вблизи Константинополя, боестолкновение - продолжается до сих пор.

На Ореховском направлении противник, при поддержке авиации, трижды атаковал в направлениях Малой Токмачки и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении наши войска отражали две атаки противника, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины в течение суток отражали шесть атак российских захватчиков, пять атак еще продолжаются - продолжаются. Противник осуществил более 240 обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.