Гарвардський вчений закликає готуватися до контакту з прибульцями

NASA заспокоює, Гарвард - попереджає

Нещодавно виявлений міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS, помічений телескопом у Чилі 1 липня, викликав жваві дискусії у науковому світі. NASA підтвердило, що об'єкт не належить до нашої Сонячної системи, оскільки рухається по "гіперболічній траєкторії". Агентство запевнило, що комета не становить загрози для Землі та пройде на відстані близько 170 млн миль.

Однак не всі вчені поділяють такий оптимізм. Теоретичний фізик з Гарвардського університету Аві Льоб вважає, що 3I/ATLAS - це не звичайна комета, а інопланетний апарат.

"Я вважаю, що нам потрібна міжнародна організація, яка ухвалюватиме політичні рішення щодо такого об'єкта", - заявив він в інтерв'ю NewNation.

Чому об'єкт 3I/ATLAS викликає підозри

За словами професора Льоба, об'єкт не має характерних ознак комети. Він стверджує, що 3I/ATLAS має незвично великий розмір, а джерело світла розташоване попереду, а не утворює класичний хвіст позаду.

Льоб наполягає, що світові лідери мають почати серйозно обговорювати потенційні загрози від позаземних технологій, так само як вони обговорюють загрози від штучного інтелекту чи глобальних кліматичних змін.

"Відповідь має залежати від його властивостей та намірів - що він робитиме, коли наблизиться до нас?" - запитує вчений, порівнюючи ситуацію з несподіваним гостем у дворі.

"Ви не можете ухвалити єдину політику для всіх відвідувачів. Усе залежить від намірів гостя", - додає професор.



У той же час на сайті NASA повідомляється, що 3I/ATLAS залишатиметься видимим для наземних телескопів до вересня, після чого пройде за Сонцем і знову з'явиться на початку грудня для подальших спостережень.

Агентство також пояснило, що "спостереження за траєкторією комети показують, що вона рухається занадто швидко, щоб бути пов'язаною з гравітацією Сонця", і більше ніколи не повернеться до нашої Сонячної системи.