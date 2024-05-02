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Гарсія після сенсаційної перемоги над Хейні провалив допінг-тест

Фото: "Король" Раян Гарсія виявився голим (facebook.com/DAZN)
Автор: Антон Федорців

Американський боксер Раян Гарсія, найімовірніше, приймав заборонені препарати перед несподіваною перемогою над співвітчизником Девіном Хейні в недавньому поєдинку за океаном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESPN.

Допінг-проба 25-річного американця виявилася позитивною. В організмі боксера виявили остарін, що входить до списку заборонених препаратів.

Гарсія міг прийняти речовину для покращення показників витривалості. У найближчі десять днів відкриють пробу B. Сам американець спростував застосування допінгу. Натомість команда Гарсія намагається з'ясувати, яким чином остарін потрапив до організму боксера.

Якщо і друга допінг-проба Гарсії виявиться позитивною, то цілком імовірно результат квітневого бою проти чемпіона WBC у першій напівсередній вазі Хейні анулюють. Тоді Гарсія тричі відправив опонента на підлогу та переміг за рішенням суддів.

Утім, новим володарем чемпіонського поясу Гарсія не став. На офіційному зважуванні перед поєдинком він на 1,45 кг не вписався в ліміт вагової категорії. Титул залишився в Хейні, хоча зазвичай у випадку таких поразок пояс ставав вакантним.

До слова, легендарний Тайсон поскаржився на обмеження перед поверненням у ринг.

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Бокс