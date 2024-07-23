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Гарріс зібрала 100 млн доларів після вступу до президентських перегонів

Фото: віце-президент США Камала Гарріс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Віце-президент США Камала Гарріс вже зібрала 100 млн доларів з моменту вступу до президентських перегонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

За словами представників президентської кампанії Гарріс, суму було зібрано в період між днем неділі та вечором понеділка.

Гроші були зібрані Демократичним національним комітетом і його спільними комітетами зі збору коштів, йдеться в повідомленні кампанії.

Близько 58 тисяч осіб також підписалися на участь у кампанії віцепрезидента як волонтери, що більш ніж у 100 разів перевищує середню щоденну цифру реєстрації. 

Вибори президента США

21 липня президент США Джо Байден оголосив, що виходить із президентських перегонів. При цьому він підтримав віце-президента Камалу Гарріс як кандидата у президенти від демократів.

За даними американських ЗМІ, Байден переконали зняти свою кандидатуру з виборів його найближчі помічники, які показали йому опитування кампанії. Вони показали, що шанси Байдена на перемогу у листопаді малі.

У свою чергу, Associated Press повідомив, що Гарріс набрала достатню кількість голосів делегатів, щоб стати кандидатом у президенти від Демократичної партії.

Нагадаємо, вибори президента у США відбудуться 5 листопада.

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Сполучені Штати АмерикиКамала ГаррісВибори в США