Харрис собрала 100 млн долларов после вступления в президентскую гонку

Выборы президента США

21 июля президент США Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. При этом он поддержал вице-президента Камалу Харрис как кандидата в президенты от демократов.

По данным американских СМИ, Байдена убедили снять свою кандидатуру с выборов его ближайшие помощники, которые показали ему опросы кампании. Они показали, что шансы Байдена на победу в ноябре малы.

В свою очередь Associated Press сообщил, что Харрис набрала достаточное количество голосов делегатов, чтобы стать кандидатом в президенты от Демократической партии.

Напомним, выборы президента в США состояться 5 ноября.

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