Politico розповіло, хто переконав Байдена вийти з президентських перегонів

Президент США Джо Байден вирішив зняти свою кандидатуру з виборів після зустрічі з двома найближчими помічниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Стів Річетті та Майк Донілон, давні соратники Байдена, приїхали до нього в Делавер у п'ятницю та суботу відповідно. Вони сиділи на відстані від президента, у якого позитивний тест на COVID, і презентували інформацію, яка може прискорити кінець його політичної кар'єри.

П'ятеро людей, знайомих із питанням, які говорили на умовах анонімності, повідомили, що опитування кампанії, проведені цього тижня, показали, що його шанси на перемогу в листопаді малі. Байден поставив кілька запитань під час обговорення.

У неділю з Байденом у резиденції були тільки перша леді Джилл Байден і два помічники: заступник глави адміністрації Енні Томасіні та помічник першої леді Ентоні Бернал. О 13:45 він повідомив близьким помічникам, що вирішив припинити боротьбу за черговий термін, зачитавши свій лист і подякувавши їм.

Ця заява вразила політичний світ і одразу змінила уявлення про Байдена: його партія після трьох тижнів глузувань над ним стала вихваляти його послужний список, кар'єру на державній службі та рішення поставити країну на перше місце.

Не тільки потік дезертирів із його партії призвів до цього, хоча й це зіграло роль. Головне, Байден сам остаточно переконався в тому, що багато демократів усвідомили після його невдалого виступу на дебатах минулого місяця: він не може перемогти.

За словами двох джерел, кампанія замовила нові опитування в ключових штатах уперше за більш ніж два місяці, і результати виявилися похмурими: Байден відстає у всіх шести важливих штатах і зазнає краху у Вірджинії та Нью-Мексико, де демократи не планували витрачати великі ресурси.

Знаючи про це й очікуючи кампанію громадського тиску від старійшин партії, раптовий відхід дав президенту шанс створити враження, що рішення було добровільним, що було важливо для Джилл Байден, яка прагнула зберегти гідність чоловіка.