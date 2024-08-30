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Гарріс збільшує відрив від Трампа у виборчому рейтингу, - опитування

США, П'ятниця 30 серпня 2024 00:06
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Гарріс збільшує відрив від Трампа у виборчому рейтингу, - опитування Фото: кандидат у президенти США Камала Гарріс (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Кандидат у президенти США від демократів Камала Гарріс випереджає свого опонента республіканця Дональда Трампа з результатом 45% проти 41%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Агентство оприлюднило результати спільного опитування Reuters/Ipsos, які свідчать, що чинний віце-президент викликає новий ентузіазм серед виборців та змінює хід перегонів напередодні виборів у листопаді.

Зазначається, що перевага у 4 відсоткових пункти серед зареєстрованих виборців була більшою, ніж 1 пункт, який Гарріс мала над колишнім президентом за результатами опитування Reuters/Ipsos, проведеного наприкінці липня.

Симпатія жінок і латиноамериканців

Нове опитування, що проводилося впродовж восьми днів і закінчилося в середу, 28 серпня, з похибкою в 2%, показало, що демократка має серйозну підтримку серед жінок і латиноамериканців. А серед жінок та іспаномовних виборців, Гарріс випередила Трампа з різницею 49% до 36% - або на 13 відсоткових пунктів.

Згідно з чотирма опитуваннями Reuters/Ipsos, проведеними в липні, Гарріс випереджала Трампа на 9 пунктів серед жінок та на 6 пунктів серед іспаномовних виборців.

Трамп лідирував серед білих виборців і чоловіків, причому з таким же відривом, як і у липні. Хоча його перевага серед виборців без вищої освіти скоротилася до 7 пунктів в останньому опитуванні, порівняно з 14 пунктами у липні.

Водночас, у семи штатах, - Вісконсин, Пенсильванія, Джорджія, Арізона, Північна Кароліна, Мічиган і Невада, - Трамп випередив Гарріс від 45% до 43% серед зареєстрованих в опитуванні виборців.

Зростання ентузіазму

Близько 73% зареєстрованих виборців Демократичної партії в опитуванні заявили, що вони з більшим ентузіазмом збираються голосувати в листопаді після того, як Гарріс вступила у перегони. І хоча березневе опитування Reuters/Ipsos показало, що 61% респондентів, які мали намір проголосувати за Байдена, робили це переважно для того, щоб зупинити Трампа, 52% виборців Гарріс у серпневому опитуванні голосували, щоб підтримати її як кандидата, а не в першу чергу для того, щоб виступити проти Трампа.

Однак виборці Трампа також висловили ентузіазм щодо свого кандидата: 64% заявили, що їхній вибір був більше мотивований підтримкою Трампа, ніж протистоянням з Гарріс.

Виборці визнали, що Трамп має кращий підхід до управління економікою США, 45% проти 36%, що є більшим відривом, ніж в іншому опитуванні Reuters/Ipsos, проведеному цього тижня.

Період проведення останнього опитування частково збігся з Національним з'їздом Демократичної партії в Чикаго 19-22 серпня, де Гарріс офіційно прийняла висунення від своєї партії. Наразі невідомо, чи вдасться їй зберегти аналогічний рівень ентузіазму серед електорату.

Опитування проводилося на національному рівні і зібрало відповіді від 4 253 дорослих американців, у тому числі 3 562 зареєстрованих виборців.

Додамо, що за результатами опитування, незалежний кандидат Роберт Ф. Кеннеді-молодший, який призупинив свою кампанію 23 серпня, отримав підтримку 6% виборців.

Вибори президента Сполучених Штатів

Чергові президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року.

Головними кандидатами перегонів є демократка Камала Гарріс та республіканець Дональд Трамп.

Наприкінці липня чинний президент США Джо Байден вимушено зняв свою кандидатуру з перегонів після поразки у першому турі дебатів з опонентом. Новим кандидатом від Демократичної партії було обрано Камалу Гарріс.

За результатами нещодавнього опитування Associated Press-NORC, американці більше симпатизують Гарріс, ніж Трампу.

28 липня Трамп заявив, що домовився з Гарріс про правила запланованих на 10 вересня дебатів.

Однак у штабі демократки спростували цю інформацію.

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