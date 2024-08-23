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Гарріс заявила, що відстоюватиме право Ізраїлю на самооборону

П'ятниця 23 серпня 2024 07:58
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Гарріс заявила, що відстоюватиме право Ізраїлю на самооборону Фото: віце-президент США Камала Харріс (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Віце-президент США та кандидат у президенти Камала Гарріс пообіцяла відстоювати право Ізраїлю на самооборону. При цьому додала, що кровопролиття в Газі є "руйнівним" і "несамовитим".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За її словами, вона та чинний президент США Джо Байден цілодобово працюють щодо питання війни у Газі. Гарріс підкреслила, що зараз саме час укласти угоду про звільнення заручників та угоду про припинення вогню.

"І дозвольте мені прояснити: я завжди буду відстоювати право Ізраїлю на самооборону, і я завжди буду гарантувати, що Ізраїль матиме можливість захистити себе, тому що народ Ізраїлю ніколи більше не повинен зіткнутися з жахом, який терористична організація під назвою ХАМАС влаштувала 7 жовтня, включно з невимовним сексуальним насильством та різаниною молодих людей на музичному фестивалі", - сказала вона.

Водночас Гарріс зазначила, що те, що сталося у Газі за останні 10 місяців, є руйнівним.

"Так багато невинних життів втрачено. Зневірені, голодні люди знову і знову тікають у пошуках безпеки. Масштаб страждань розриває серце", - сказала віце-президент США.

Політик ще раз наголосила, що разом із Байденом працює над тим, щоб покласти край цій війні. Зокрема, щоб Ізраїль був у безпеці, заручників було звільнено, страждання в Газі припинилися, а палестинський народ міг реалізовувати своє право на гідність, безпеку, свободу та самовизначення.

"І знайте це. Я ніколи не вагаючись вживу будь-яких заходів для захисту наших сил і наших інтересів від Ірану і терористів, яких підтримує Іран", - додала Гарріс.

Зазначимо, що в останній день національного з'їзду Демократичної партії, 22 серпня, Харріс офіційно погодилася балотуватися на пост президента США. Крім того, вона пообіцяла, що у разі перемоги буде рішуче підтримувати Україну та союзників Вашингтона щодо НАТО.

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