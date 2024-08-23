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Харріс пообіцяла рішуче підтримувати Україну та НАТО у разі обрання президентом США

П'ятниця 23 серпня 2024 06:58
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Харріс пообіцяла рішуче підтримувати Україну та НАТО у разі обрання президентом США Фото: віце-президент США Камала Харріс (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Віце-президент США Камала Харріс пообіцяла, що у разі своєї перемоги на виборах президента продовжить надавати підтримку Україні та НАТО.

Передає РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

В останній день національного з'їзду Демократичної партії, після офіційної згоди балотуватися в президенти, Харріс у своїй промові рішуче виступила на захист України та НАТО, розкритикувавши попередні коментарі кандидата від республіканців Дональда Трампа щодо війни в Україні.

"Як президент, я твердо стоятиму на боці України та наших союзників по НАТО", - заявила вона.

Харріс додала, що за п'ять днів до повномасштабної війни вона попереджала президента Володимира Зеленського про вторгнення Росії до України. Крім того, вона зазначила, що допомогла очолити дипломатичну відповідь США, об'єднавши "понад 50 країн".

Вибори в США

Вибори президента Америки цього року очікуються 5 листопада. Новообрані президент і віцепрезидент, яких обере американський народ, вступлять на свої посади 20 січня 2025 року після інавгурації.

Зазначимо, що Гарріс і Трамп, найімовірніше, проведуть два раунди дебатів. Перший очікується вже наступного місяця, 10 вересня на каналі ABC News.

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