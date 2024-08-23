Харріс пообіцяла рішуче підтримувати Україну та НАТО у разі обрання президентом США

Віце-президент США Камала Харріс пообіцяла, що у разі своєї перемоги на виборах президента продовжить надавати підтримку Україні та НАТО.

В останній день національного з'їзду Демократичної партії, після офіційної згоди балотуватися в президенти, Харріс у своїй промові рішуче виступила на захист України та НАТО, розкритикувавши попередні коментарі кандидата від республіканців Дональда Трампа щодо війни в Україні.

"Як президент, я твердо стоятиму на боці України та наших союзників по НАТО", - заявила вона.

Харріс додала, що за п'ять днів до повномасштабної війни вона попереджала президента Володимира Зеленського про вторгнення Росії до України. Крім того, вона зазначила, що допомогла очолити дипломатичну відповідь США, об'єднавши "понад 50 країн".