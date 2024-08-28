У Гарріс заперечили заяву Трампа про нібито погодження правил дебатів 10 вересня

Що сказав Трамп про дебати

Нагадаємо, Дональд Трамп запропонував Камалі Гарріс провести передвиборчі дебати 4 вересня на прихильному до нього телеканалі Fox News. Проте демократка відмовилася на дебати на умовах республіканця. Своєю чергою вона заявила, що прийде на дебати 10 вересня, які проведе мережа ABC.

Нещодавно Трамп у своїй соцмережі Truth Social заявив, що нібито було досягнуто угоди про участь у дебатах з Гарріс. За його словами, правила будуть такими з самими, як і під час дебатів з Джо Байденом.

Трамп написав, що учасники будуть стояти під час дебатів, а приносити нотатки заборонено. При цьому питання щодо увімкнених мікрофонів залишається невирішеним. Республіканець заявив журналістам, що хотів би постійно увімкнений мікрофон.

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