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У Харрис опровергли заявление Трампа о якобы согласовании правил дебатов 10 сентября

Фото: Камала Харрис (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В штабе кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис отрицают заявления республиканца Дональда Трампа о дебатах. Он утверждал, что якобы были согласованы условия дебатов, запланированные на 10 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представитель кампании Гаррис заявил, что вопрос дебатов остается предметом текущего разговора с телеканалом ABC.

"Оба кандидата публично заявили о своей готовности вести дебаты с невыключенными микрофонами в течение дебатов, чтобы обеспечить возможность обмена мнениями между кандидатами, но, похоже, Дональд Трамп позволяет своим менеджерам перевесить его. Грустно", - сказали в кампании Гаррис, высмеяв традицию Трампа использовать слово "грусно" в своих сообщениях.

 

 

Что сказал Трамп о прениях

Напомним, Дональд Трамп предложил Камале Харрис провести предвыборные дебаты 4 сентября на благосклонном к нему телеканале Fox News. Однако демократка отказалась на дебаты на условиях республиканца. В свою очередь она заявила, что придет на дебаты 10 сентября, которые проведет сеть ABC.

Недавно Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что якобы было достигнуто соглашение об участии на дебатах с Харрис. По его словам, правила будут такими же, как и во время дебатов с Джо Байденом.

Трамп написал, что участники будут стоять во время дебатов, а приносить заметки запрещено. При этом вопрос о включенных микрофонах остается нерешенным. Республиканец заявил журналистам, что хотел бы постоянно включенный микрофон.

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