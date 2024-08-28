У Харрис опровергли заявление Трампа о якобы согласовании правил дебатов 10 сентября

Что сказал Трамп о прениях

Напомним, Дональд Трамп предложил Камале Харрис провести предвыборные дебаты 4 сентября на благосклонном к нему телеканале Fox News. Однако демократка отказалась на дебаты на условиях республиканца. В свою очередь она заявила, что придет на дебаты 10 сентября, которые проведет сеть ABC.

Недавно Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что якобы было достигнуто соглашение об участии на дебатах с Харрис. По его словам, правила будут такими же, как и во время дебатов с Джо Байденом.

Трамп написал, что участники будут стоять во время дебатов, а приносить заметки запрещено. При этом вопрос о включенных микрофонах остается нерешенным. Республиканец заявил журналистам, что хотел бы постоянно включенный микрофон.

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