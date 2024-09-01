Гарріс закликала Трампа вести дебати з постійно увімкненими мікрофонами, - Reuters

Кандидат у президенти США від демократів зазначила, що Трамп здається своїм радникам, які не дозволяють йому вести дебати із постійно увімкненим мікрофоном. Тому якщо його власна команда не впевнена в ньому, то й американський народ певно не може.

"Ми балотуємося на пост президента США. Давайте проведемо дебати відкрито - із включеними мікрофонами весь час", - написала Гарріс у соцмережі Х, звертаючись до кандидата від республіканців.

Згідно із заявою Трампа, він хотів би, щоб його мікрофон залишався включеним. За словами республіканця, йому не сподобалося, що під час останніх дебатів у червні з тодішнім кандидатом Джо Байденом його мікрофон було вимкнено.

Reuters зазначає, що включені мікрофони протягом усіх дебатів можуть допомогти або нашкодити політичним кандидатам, вловлюючи необдумані коментарі, які іноді не призначалися для публіки. У той же час вимкнені мікрофони не дозволяють учасникам дебатів переривати свого опонента.

Агентство додало, що майбутні дебати стануть першим протистоянням Гарріс і Трампа з того часу, як чинний президент США Джо Байден вибув із виборчих перегонів через невдалий вступ на дебатах на CNN.

Також Reuters додало, що кандидат у віце-президенти від Демократичної партії Тім Уолц та його опонент від Республіканської партії Джей Ді Венс домовилися про проведення дебатів 1 жовтня на каналі CBS News