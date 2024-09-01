Харрис призвала Трампа вести дебаты с постоянно включенными микрофонами, - Reuters

Кандидат в президенты США от демократов отметила, что Трамп сдается своим советникам, которые не позволяют ему вести дебаты с постоянно включенным микрофоном. Поэтому, если его собственная команда не уверена в нем, то и американский народ определено не может.

"Мы баллотируемся на пост президента США. Давайте проведем дебаты открыто - с включенными микрофонами все время", - написала Харрис в соцсети Х, обращаясь к кандидату от республиканцев.

Согласно заявлению Трампа, он предпочел бы, чтобы его микрофон оставался включенным. По словам республиканца, ему не понравилось, что во время последних дебатов в июне с тогдашним кандидатом Джо Байденом его микрофон был выключен.

Reuters отмечает, что включенные микрофоны на протяжении всех дебатов могут помочь или навредить политическим кандидатам, улавливая необдуманные комментарии, которые иногда не предназначались для публики. В то же время, выключенные микрофоны не позволяют участникам дебатов прерывать своего оппонента.

Агентство добавило, что предстоящие дебаты станут первым противостоянии Харрис и Трампа с тех пор, как действующий президент США Джо Байден выбыл из избирательной гонки из-за неудачного вступления на дебатах на CNN.

Также Reuters добавило, что кандидат в вице-президенты от Демократической партии Тим Уолц и его оппонент от Республиканской партии Джей Ди Вэнс договорились о проведении дебатов 1 октября на канале CBS News