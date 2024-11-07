Гарріс визнала поразку на виборах і пообіцяла мирну передачу влади

Зокрема, Гарріс підтвердила інформацію про те, що вона говорила із новообраним президентом США Дональдом Трампом і привітала його з перемогою.

"Я знаю, що всі мають почуття та спектр емоцій зараз. Я це розумію, але треба прийняти результати цих виборів. Я раніше сьогодні говорила з обраним президентом Трампом і привітала його з перемогою. Я також йому сказала, що ми йому допомагатимемо в перехідній період, і ми мирним шляхом передамо владу", - заявила Гарріс.

Вона додала, що головний принцип американської дипломатії у тому, що "якщо ми програємо вибори, ми це приймаємо". Віце-президент наголосила, що це головна відмінність демократії від монархії та тиранії.

"Ми як нація віддані не президентові чи партії, а Конституції нашої країни", - сказала вона.

Крім того, під час виступу у Вашингтоні віце-президент висловила подяку за довіру, заявивши, що її серце сповнене любові до США. Також Гарріс подякувала чинному президентові Америки Джо Байдену за підтримку.