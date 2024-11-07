Гарріс визнала поразку на виборах і пообіцяла мирну передачу влади

Кандидат у президенти США Камала Гарріс вперше звернулася до прихильників після поразки на виборах. Вона визнала результати та пообіцяла мирну передачу владі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію "Голос Америки українською".
Зокрема, Гарріс підтвердила інформацію про те, що вона говорила із новообраним президентом США Дональдом Трампом і привітала його з перемогою.
"Я знаю, що всі мають почуття та спектр емоцій зараз. Я це розумію, але треба прийняти результати цих виборів. Я раніше сьогодні говорила з обраним президентом Трампом і привітала його з перемогою. Я також йому сказала, що ми йому допомагатимемо в перехідній період, і ми мирним шляхом передамо владу", - заявила Гарріс.
Вона додала, що головний принцип американської дипломатії у тому, що "якщо ми програємо вибори, ми це приймаємо". Віце-президент наголосила, що це головна відмінність демократії від монархії та тиранії.
"Ми як нація віддані не президентові чи партії, а Конституції нашої країни", - сказала вона.
Крім того, під час виступу у Вашингтоні віце-президент висловила подяку за довіру, заявивши, що її серце сповнене любові до США. Також Гарріс подякувала чинному президентові Америки Джо Байдену за підтримку.
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