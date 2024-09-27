Гарріс випереджає Трампа у ключових штатах, - опитування

Кандидат у президенти від Демократичної партії та віцепрезидент Камала Гарріс значною мірою випереджає кандидата від республіканців Дональда Трампа у двох "хитких штатах", від яких найбільше залежить результат виборів. Ще в чотирьох штатах відрив не значний, але на користь Гарріс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
Оприлюднене 26 вересня опитування Bloomberg News/Morning Consult показало, що Гарріс дещо випереджає Трампа відразу у шести ключових штатах. Зокрема:
З мінімальним відривом Гарріс попереду також у Північній Кароліні (50% проти 48%) і Вісконсині (49% проти 48%), тоді як у Джорджії обох кандидатів готові підтримати по 49% виборців.
Варто також зауважити, що більшість цих результатів, окрім Невади й Пенсильванії - у межах статистичної похибки.
Загалом же у сімох ключових штатах Гарріс на три відсоткових пункти випереджає Трампа. У разі рейтингів за участі інших кандидатів Гарріс нарощує відрив до чотирьох відсоткових пунктів.
Збір даних для опитування проводився 19-25 вересня серед 6165 зареєстрованих виборців у відповідних штатах. Для опитування у Неваді статистична похибка складає 4 відсоткових пункти, решти штатів - три відсоткових пункти.
Нагадаємо, що вже цієї осені в США пройдуть вибори президента. Наразі головні претенденти на крісло глави США це Трамп та Гарріс.
Зауважимо, що сам Трамп відзначився відразу кількома заявами про війну в Україні та допомогу від США.
Зокрема, нещодавно повідомлялося, що у разі обрання Трампа президентом, надання Україні військової допомоги від США буде, якщо Київ вступить у мирні переговори з РФ.
Однак сьогодні лідер Республіканців вирішив зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським.
Детальніше про це, та про те, як Україна опинилася в епіцентрі виборів у США, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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