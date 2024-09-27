Харрис опережает Трампа в ключевых штатах, - опрос

Обнародованный 26 сентября опрос Bloomberg News/Morning Consult показал, что Харрис несколько опережает Трампа сразу в шести ключевых штатах. В частности:

на 7 процентных пунктов Харрис опережает Трампа в Неваде (52% до 45%),

на 5 процентных пунктов - в Пенсильвании (51% до 46%),

на 3 процентных пункта - в Аризоне и Мичигане.

С минимальным отрывом Харрис впереди также в Северной Каролине (50% против 48%) и Висконсине (49% против 48%), тогда как в Джорджии оба кандидата готовы поддержать по 49% избирателей.

Следует также заметить, что большинство этих результатов, кроме Невады и Пенсильвании - в рамках статистической погрешности.

В общей сложности в семи ключевых штатах Харрис на три процентных пункта опережает Трампа. В случае рейтингов с участием других кандидатов Харрис наращивает отрыв в четыре процентных пункта.

Сбор данных для опроса проводился 19-25 сентября среди 6165 зарегистрированных избирателей в соответствующих штатах. Для опроса в Неваде статистическая погрешность составляет 4 процентных пункта, остальные штаты - три процентных пункта.