Харрис опережает Трампа в ключевых штатах, - опрос
Кандидат в президенты от Демократической партии и вице-президент Камала Харрис в значительной степени опережает кандидата от республиканцев Дональда Трампа в двух "шатких штатах", от которых больше всего зависит результат выборов. Еще в четырех штатах отрыв не значителен, но в пользу Харрис.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.
Обнародованный 26 сентября опрос Bloomberg News/Morning Consult показал, что Харрис несколько опережает Трампа сразу в шести ключевых штатах. В частности:
- на 7 процентных пунктов Харрис опережает Трампа в Неваде (52% до 45%),
- на 5 процентных пунктов - в Пенсильвании (51% до 46%),
- на 3 процентных пункта - в Аризоне и Мичигане.
С минимальным отрывом Харрис впереди также в Северной Каролине (50% против 48%) и Висконсине (49% против 48%), тогда как в Джорджии оба кандидата готовы поддержать по 49% избирателей.
Следует также заметить, что большинство этих результатов, кроме Невады и Пенсильвании - в рамках статистической погрешности.
В общей сложности в семи ключевых штатах Харрис на три процентных пункта опережает Трампа. В случае рейтингов с участием других кандидатов Харрис наращивает отрыв в четыре процентных пункта.
Сбор данных для опроса проводился 19-25 сентября среди 6165 зарегистрированных избирателей в соответствующих штатах. Для опроса в Неваде статистическая погрешность составляет 4 процентных пункта, остальные штаты - три процентных пункта.
Выборы в США
Напомним, что уже этой осенью в США пройдут выборы президента. Пока главные претенденты на кресло главы США это Трамп и Харрис.
Заметим, что сам Трамп отметился сразу несколькими заявлениями о войне в Украине и помощи США.
В частности, недавно сообщалось, что в случае избрания Трампа президентом, предоставление Украине военной помощи от США будет, если Киев вступит в мирные переговоры с РФ.
Однако сегодня лидер Республиканцев решил встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Подробнее об этом и о том, как Украина оказалась в эпицентре выборов в США, можно узнать в материале РБК-Украина.
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