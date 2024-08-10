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Вибори в США. Гарріс випереджає Трампа в трьох ключових штатах, - опитування

Фото: віцепрезидент США Камала Харріс (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Кандидатка у президентки США Камала Гарріс випереджає свого опонента Дональда Трампа у трьох ключових штатах. Саме від них часто залежить переможець виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Нові опитування штатів Мічиган, Вісконсін і Пенсільванія, проведені цього тижня, свідчать про різку зміну позицій Демократичної партії після того, як президент США Джо Байден відмовився від переобрання.

Фото: опитування виборців в США (nytimes)

Опитування, одні з перших високоякісних опитувань у цих штатах після того, як президент Байден оголосив, що більше не балотуватиметься на переобрання, відбулися після майже року опитувань, які показали або рівну конкуренцію, або невелику перевагу Трампа над Байденом.

Нагадаємо, що згідно з результатами опитування Ipsos, Гарріс збільшила свою перевагу з липня, коли в опитуванні Reuters/Ipsos її відрив від Трампа становив 37% проти 34%.

Загальнонаціональне опитування, проведене з 2 по 7 серпня серед 2 045 дорослих американців, також показало, що 4% опитаних підтримують незалежного кандидата Роберта Кеннеді-молодшого, що на 6% менше порівняно з липнем.

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Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампКамала Гарріс