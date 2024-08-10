Вибори в США. Гарріс випереджає Трампа в трьох ключових штатах, - опитування

Нові опитування штатів Мічиган, Вісконсін і Пенсільванія, проведені цього тижня, свідчать про різку зміну позицій Демократичної партії після того, як президент США Джо Байден відмовився від переобрання.

Фото: опитування виборців в США (nytimes)

Опитування, одні з перших високоякісних опитувань у цих штатах після того, як президент Байден оголосив, що більше не балотуватиметься на переобрання, відбулися після майже року опитувань, які показали або рівну конкуренцію, або невелику перевагу Трампа над Байденом.