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Выборы в США. Харрис опережает Трампа в трех ключевых штатах, - опрос

Фото: вице-президент США Камала Харрис (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Кандидат у президентки США Камала Харрис опережает своего оппонента Дональда Трампа в трех ключевых штатах. Именно от них зачастую зависит победитель выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Новые опросы штатов Мичиган, Висконсин и Пенсильвания, проведенные на этой неделе, свидетельствуют о резком изменении позиций Демократической партии после того, как президент США Джо Байден отказался от переизбрания.

Фото: опрос избирателей в США (nytimes)

Опросы, одни из первых высококачественных опросов в этих штатах после того, как президент Байден объявил, что больше не будет баллотироваться на переизбрание, прошли после почти года опросов, показавших либо равную конкуренцию, либо небольшое преимущество Трампа над Байденом.

Напомним, что согласно результатам опроса Ipsos, Харрис увеличила свое преимущество с июля, когда в опросе Reuters/Ipsos ее отрыв от Трампа составил 37% против 34%.

Общенациональный опрос, проведенный со 2 по 7 августа среди 2045 взрослых американцев, также показал, что 4% опрошенных поддерживают независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего, что на 6% меньше по сравнению с июлем.

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Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампКамала Харрис