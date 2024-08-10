Выборы в США. Харрис опережает Трампа в трех ключевых штатах, - опрос

Новые опросы штатов Мичиган, Висконсин и Пенсильвания, проведенные на этой неделе, свидетельствуют о резком изменении позиций Демократической партии после того, как президент США Джо Байден отказался от переизбрания.

Фото: опрос избирателей в США (nytimes)

Опросы, одни из первых высококачественных опросов в этих штатах после того, как президент Байден объявил, что больше не будет баллотироваться на переизбрание, прошли после почти года опросов, показавших либо равную конкуренцию, либо небольшое преимущество Трампа над Байденом.