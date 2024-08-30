Гарріс випереджає Трампа у ключових штатах, - опитування Bloomberg

Камала Гарріс зберегла імпульс, який вона привнесла до президентських перегонів, і лідирує чи йде врівень з республіканцем Дональдом Трампом у кожному із семи штатів, які, швидше за все, визначать результат виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Опитування Bloomberg News/Morning Consul, проведене в штатах, що вагаються, після Національного з'їзду Демократичної партії, що відбулося минулого тижня, показало, що віце-президент скоротила або ліквідувала перевагу Трампа з ключових економічних питань і зарекомендувала себе як більш заслуговує на довіру, ніж її суперник. захисту індивідуальних свобод.

Гарріс тепер лідирує на 2 відсоткові пункти серед зареєстрованих виборців у семи штатах.

Гарріс відкрила нові можливості для перемоги, повернувши в гру штати "Сонячного поясу", що коливаються, такі як Джорджія і Невада. Ніде це не впадає у вічі так, як у Північній Кароліні, де Гарріс зараз має перевагу в 2 в.п. Жоден кандидат у президенти від Демократичної партії не перемагав там із часів Барака Обами у 2008 році, а Трамп лідирував із перевагою у 10 в.п. ще у квітні.

Зростаючий рейтинг Гарріс у Північній Кароліні змусило республіканців витратити понад 16 млн доларів на телевізійну рекламу на підтримку Трампа за останні п'ять тижнів. Найближчий штат – Арізона, де кандидати рівні. У Вісконсіні у Гарріс тепер статистично значуща перевага в 8 в.п.

Медовий місяць продовжується

Кандидати в президенти зазвичай отримують невеликий приріст підтримки після пишних з'їздів, але низка незвичайних подій цього літа порушила звичайний ритм кампаній.

Ранні президентські дебати у червні показали, що Байден виступив так погано, що вибув із гри під тиском менш ніж за місяць. Трамп пережив замах перед своїм власним з'їздом і насолоджувався найбільшим відривом у національних опитуваннях перед тим, як Гарріс вступила в гонку, привнісши новий ентузіазм і рекордний збір коштів у демократів.

"Камала Гарріс не отримала зростання на з'їзді, тому що вона отримала зростання на початку своєї кампанії, - сказав Елі Йоклі, політичний аналітик США в Morning Consult. - Те, що ми бачимо, триває з того часу, як вона вступила в гонку, - це суттєве позитивне висвітлення, яке проривається до виборців. Шуміха навколо її кампанії дуже позитивна”.

В опитуванні Bloomberg News/Morning Consult взяли участь 4962 зареєстрованих виборців у семи штатах, що вагаються: 805 в Арізоні, 801 у Джорджії, 702 у Мічигані, 450 у Неваді, 700 у Північній Кароліні, 803 у Пенсільванії та Пенсільванії. Опитування проводилися онлайн із 23 по 27 серпня.

У "Сонячний пояс" США входять штати Алабама, Арізона, Арканзас, Флорида, Джорджія, Луїзіана, Міссісіпі, Нью-Мексико, Північна Кароліна, Оклахома, Південна Кароліна, Теннессі, Техас, Каліфорнія, Невада та Вірджинії.