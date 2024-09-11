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Гарріс - Трампу: ви думаєте, що дружите з Путіним, але він би вас з'їв на обід

Фото: Камала Гарріс і Дональд Трамп (колаж РБК-Україна)
Автор: Валерій Савицький

Кандидат у президенти США Камала Гарріс розкритикувала заклик свого опонента Дональда Трампа налагодити партнерські зв'язки з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію дебатів у США на телеканалі ABC News.

За словами Гарріс, важливо розуміти, "чому наші союзники з Європи та НАТО настільки вдячні нам, що ви вже не президент".

Вона звинуватила Трампа в тому, що він "здався б за 24 години", а "Путін сидів би в Києві" та дивився далі на Європу.

"Нам треба розуміти важливість НАТО і того, що ми робимо для підтримки України. Інакше б Путін вже сидів в Києві і думав, як напасти на Польщу. Ви думаєте, що ви дружите з диктатором, але він би вас з'їв на обід", - сказала кандидат від демократів.

Президентські вибори у США

Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року.

Головними кандидатами перегонів від Демократичної партії є Камала Гарріс, а від Республіканської партії - Дональд Трамп.

Згідно з останніми соцопитуваннями, обидва кандидати мають однакові шанси на перемогу.

В ніч на 11 вересня за київським часом, у Філадельфії (США) відбулися дебати між Трампом і Гарріс.

Політолог Олег Саакян оцінив шанси Гарріс на виграш дебатів у Трампа.

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Дональд ТрампКамала Гарріс