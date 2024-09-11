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Харрис - Трампу: вы думаете, что дружите с Путиным, но он бы вас съел на обед

Фото: Камала Харрис и Дональд Трамп (коллаж РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

Кандидат в президенты США Камала Харрис раскритиковала призыв своего оппонента Дональда Трампа наладить партнерские связи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию дебатов в США на телеканале ABC News.

По словам Харрис, важно понимать, "почему наши союзники из Европы и НАТО настолько благодарны нам, что вы уже не президент".

Она обвинила Трампа в том, что он "сдался бы за 24 часа", а "Путин сидел бы в Киеве" и смотрел дальше на Европу.

"Нам нужно понимать важность НАТО и того, что мы делаем для поддержки Украины. Иначе бы Путин уже сидел в Киеве и думал, как напасть на Польшу. Вы думаете, что вы дружите с диктатором, но он бы вас съел на обед", - сказала кандидат от демократов.

Президентские выборы в США

Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Главными кандидатами гонки от Демократической партии является Камала Харрис, а от Республиканской партии - Дональд Трамп.

По данным последних соцопросов, оба кандидата имеют одинаковые шансы на победу.

В ночь на 11 сентября по киевскому времени, в Филадельфии (США) прошли дебаты между Трампом и Харрис.

Политолог Олег Саакян оценил шансы Харрис на выигрыш дебатов у Трампа.

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Дональд ТрампКамала Харрис