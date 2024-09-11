Харрис - Трампу: вы думаете, что дружите с Путиным, но он бы вас съел на обед

По словам Харрис, важно понимать, "почему наши союзники из Европы и НАТО настолько благодарны нам, что вы уже не президент".

Она обвинила Трампа в том, что он "сдался бы за 24 часа", а "Путин сидел бы в Киеве" и смотрел дальше на Европу.

"Нам нужно понимать важность НАТО и того, что мы делаем для поддержки Украины. Иначе бы Путин уже сидел в Киеве и думал, как напасть на Польшу. Вы думаете, что вы дружите с диктатором, но он бы вас съел на обед", - сказала кандидат от демократов.