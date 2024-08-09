Гарріс стикається з труднощами у залученні важливих категорій виборців, - експерт

Віце-президентка США Камала Гарріс, хоча і демонструє зростання популярності, має труднощі з підтримкою серед певних груп виборців.

Про це повідомив президент Центру трансатлантичного діалогу Максим Скрипченко в матеріалі РБК-Україна "Медовий місяць Камали Гарріс. Що повернуло інтригу у вибори президента США".

"Питання в тому, що вона до сих пір не може залучити найбільш важливі для неї категорії населення - білих неосвічених чоловіків та іспаномовних американців. Це ключові категорії, які все-таки підтримують Дональда Трампа", - заявив він.

Експерт зазначає, що попри позитивну медійну увагу, ситуація у ключових штатах для Гарріс залишається складною.

Передісторія

Гарріс розпочала свою передвиборчу кампанію після того, як президент США Джо Байден вирішив не висувати свою кандидатуру через невдалий виступ на дебатах з Дональдом Трампом.

Після дебатів серед демократів та спонсорів кампанії американського лідера розпочалася паніка, оскільки всі засумнівалися у можливості його перемоги на майбутніх виборах.

Нещодавно Гарріс офіційно стала кандидатом у президенти США від Демократичної партії. До того ж Гарріс увійшла в історію, ставши першою жінкою з кольоровою шкірою, яка перемогла в президентській номінації від основної партії.

За інформацією американського телеканалу ABC News, Гарріс та Дональд Трамп проведуть політичні дебати 10 вересня.

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