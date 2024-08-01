ua en ru
Пт, 02 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Гарріс все ще не визначилась з кандидатом у віцепрезиденти, - CNN

Четвер 01 серпня 2024 23:00
UA EN RU
Гарріс все ще не визначилась з кандидатом у віцепрезиденти, - CNN Фото: віце-президент США Камала Гарріс (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Камала Гарріс, нинішня віцепрезидент США, та майбутня кандидат у президенти, ще не обрала собі соратника та претендента на майбутню посаду віцепрезидента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зазначається, що вже наступного тижня Гарріс має вирушити в турне Сполученими Штатами разом зі своїм соратником. Але вона ще не оголосила, хто це буде.

Ймовірним претендентом на цю посаду є губернатор Пенсильванії Джош Шапіро, який планував провести низку заходів зі збору коштів у Нью-Йорку на цих вихідних, в тому числі в Хемптоні. Однак ці заходи було скасовано.

Відомо, що Шапіро мав кілька зустрічей з помічниками Гарріс.

Водночас, губернатор штату Іллінойс Джей Прітцкер також провів первинну і повторну співбесіди з помічниками Гарріс. Обидві співбесіди були проведені віртуально, друга відбулася в середу.

Заміна Байдена на Гарріс

У липні чинний президент США Джо Байден зняв свою кандидатуру з передвиборчої перегонів за президентське крісло на виборах, які пройдуть у листопаді.

Своєю заміною він запропонував кандидатуру нинішнього віцепрезидента США Камали Гарріс. Цікаво і те, що ще до висунення її кандидатури Гарріс мала рейтинг в більш як 45% виборців.

Вже відомо, що Гарріс випереджає Трампа за підтримкою в чотирьох ключових штатах із семи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Камала Гарріс Вибори в США
NEWS
Без участі ТЦК. Генштаб анонсував зміни в мобілізації
Без участі ТЦК. Генштаб анонсував зміни в мобілізації
DAILY
Курсовий стрибок. Чому укріплюється гривня та що налякало Нацбанк на валютному ринку
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курсовий стрибок. Чому укріплюється гривня та що налякало Нацбанк на валютному ринку