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Гаррис все еще не определилась с кандидатом в вице-президенты, - CNN

Четверг 01 августа 2024 23:00
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Гаррис все еще не определилась с кандидатом в вице-президенты, - CNN Фото: вице-президент США Камала Гаррис (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Камала Гаррис, нынешняя вице-президент США и будущая кандидат в президенты, еще не избрала себе соратника и претендента на будущий пост вице-президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отмечается, что уже на следующей неделе Гаррис должен отправиться в турне по Соединенным Штатам вместе со своим соратником. Но она еще не объявила кто это будет.

Вероятным претендентом на этот пост является губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, который планировал провести ряд мер по сбору средств в Нью-Йорке в эти выходные, в том числе в Хэмптоне. Однако эти меры были отменены.

Известно, что у Шапиро было несколько встреч с помощниками Гаррис.

В то же время, губернатор штата Иллинойс Джей Притцкер также провел первоначальное и повторное собеседование с помощниками Гаррис. Оба собеседования были проведены виртуально, второе состоялось в среду.

Замена Байдена на Гаррис

В июле действующий президент США Джо Байден снял свою кандидатуру с предвыборной гонки за президентское кресло на прошедших в ноябре выборах.

Своей заменой он предложил кандидатуру нынешнего вице-президента США Камалы Гаррис. Интересно и то, что еще до выдвижения ее кандидатуры Гаррис имела рейтинг более 45% избирателей.

Уже известно, что Гаррис опережает Трампа с поддержкой в четырех ключевых штатах из семи.

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