Гарріс проведе співбесіду з шістьма кандидатами на посаду віце-президента, - AP

У список інтерв'ю входять губернатори Кентуккі Енді Бешир, Іллінойса Джей Пріцкер, Пенсільванії Джош Шапіро та Міннесоти Тім Вальц, а також сенатор Марк Келлі з Арізони та міністр транспорту Піт Буттіджедж.

Видання зазначає, що під час скороченого процесу відбору, Шапіро та Келлі розглядалися як фаворити.

Деякі публічно відмовилися від розгляду, зокрема, губернатор Північної Кароліни Рой Купер, який близький до Гарріс з часів їхньої спільної роботи, коли вона була генеральним прокурором штату.

Також AP пише, що крайній термін для вибору напарника - вівторок 6 серпня, коли Гарріс почне турне по семи ключових штатах, що вагаються.