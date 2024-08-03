UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Гарріс проведе співбесіду з шістьма кандидатами на посаду віце-президента, - AP

Фото: віце-президент США Камала Гарріс (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Віце-президент США та кандидат у президенти Камала Гарріс цими вихідними проведе співбесіду з шістьма потенційними кандидатами на посаду віце-президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

У список інтерв'ю входять губернатори Кентуккі Енді Бешир, Іллінойса Джей Пріцкер, Пенсільванії Джош Шапіро та Міннесоти Тім Вальц, а також сенатор Марк Келлі з Арізони та міністр транспорту Піт Буттіджедж.

Видання зазначає, що під час скороченого процесу відбору, Шапіро та Келлі розглядалися як фаворити.

Деякі публічно відмовилися від розгляду, зокрема, губернатор Північної Кароліни Рой Купер, який близький до Гарріс з часів їхньої спільної роботи, коли вона була генеральним прокурором штату.

Також AP пише, що крайній термін для вибору напарника - вівторок 6 серпня, коли Гарріс почне турне по семи ключових штатах, що вагаються.

Вибори в США та висування Камали Гарріс

Нагадаємо, що у липні президент США Джо Байден відмовився продовжувати брати участь у виборчих перегонах. Натомість кандидатом на пост глави держави він запропонував віце-президента Камалу Гарріс.

Заручившись підтримкою від демократів, днями у США відбулося голосування, на якому Камалу Гарріс обрали як кандидата у президенти. У голосуванні брали участь близько 4000 делегатів, 3923 з яких віддали голос за чинного віце-президента.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиВибори в США