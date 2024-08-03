Харрис проведет собеседование с шестью кандидатами на пост вице-президента, - AP

В список интервью входят губернаторы Кентукки Энди Бешир, Иллинойса Джей Прицкер, Пенсильвании Джош Шапиро и Миннесоты Тим Вальц, а также сенатор Марк Келли из Аризоны и министр транспорта Пит Буттиджедж.

Издание отмечает, что во время сокращенного процесса отбора, Шапиро и Келли рассматривались как фавориты.

Некоторые публично отказались от рассмотрения, в частности, губернатор Северной Каролины Рой Купер, который близок к Харрис со времен их совместной работы, когда она была генеральным прокурором штата.

Также AP пишет, что крайний срок для выбора напарника - вторник 6 августа, когда Харрис начнет турне по семи ключевым колеблющимся штатам.