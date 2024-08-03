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Харрис проведет собеседование с шестью кандидатами на пост вице-президента, - AP

Фото: вице-президент США Камала Харрис (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вице-президент США и кандидат в президенты Камала Харрис в эти выходные проведет собеседование с шестью потенциальными кандидатами на пост вице-президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

В список интервью входят губернаторы Кентукки Энди Бешир, Иллинойса Джей Прицкер, Пенсильвании Джош Шапиро и Миннесоты Тим Вальц, а также сенатор Марк Келли из Аризоны и министр транспорта Пит Буттиджедж.

Издание отмечает, что во время сокращенного процесса отбора, Шапиро и Келли рассматривались как фавориты.

Некоторые публично отказались от рассмотрения, в частности, губернатор Северной Каролины Рой Купер, который близок к Харрис со времен их совместной работы, когда она была генеральным прокурором штата.

Также AP пишет, что крайний срок для выбора напарника - вторник 6 августа, когда Харрис начнет турне по семи ключевым колеблющимся штатам.

Выборы в США и выдвижение Камалы Харрис

Напомним, что в июле президент США Джо Байден отказался продолжать участвовать в избирательной гонке. Вместо себя кандидатом на пост главы государства он предложил вице-президента Камалу Харрис.

Заручившись поддержкой от демократов, на днях в США состоялось голосование, на котором Камалу Харрис выбрали как кандидата в президенты. В голосовании принимало участие около 4000 делегатов, 3923 из которых отдали голос за действующего вице-президента.

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