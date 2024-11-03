Гарріс обходить Трампа у чотирьох "хитких" штатах, - соцопитування

Опитування проводилося з 25 по 31 жовтня 2024 року у семи "хитких" штатах - Аризоні, Джорджії, Мічигані, Неваді, Північній Кароліні, Пенсільванії та Вісконсині.

Опитування показують, що серед виборців віцепрезидент Камала Гарріс лідирує з невеликим відривом у Вісконсині (49% проти 45%), Пенсильванії (49% проти 46%), Мічигані (48% проти 45%) та Неваді (48% проти 47%).

Трамп ледве лідирує в Північній Кароліні (49% проти 48% Гарріс) і Джорджії (48% проти 47%).

В Аризоні обоє кандидатів мають однаковий рівень підтримки - 48%.

У порівнянні з початком вересня підтримка Гарріс зросла на три відсоткові пункти в Аризоні. В інших "хитких" штатах частка тих, хто голосуватиме за Гарріс чи Трампа, зросла на один пункт або не змінилася зовсім.

За даними опитування, Гарріс лідирує серед жінок, а Трамп - серед чоловіків.

"Якщо лідерство в цих штатах збережеться, а решта штатів проголосують так само, як у 2020 році, то Камала Гарріс з невеликим відривом виграє голосування на виборах", - зазначають аналітики.

Що таке "хиткі" штати і вони чому важливі під час голосування - у матеріалі РБК-Україна.