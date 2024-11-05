Харрис и Трамп соревнуются "нога в ногу" в семи ключевых штатах
По данным опросов, кандидат от демократов Камала Харрис и республиканцев Дональд Трамп сейчас ведут невероятно тесную борьбу в семи ключевых штатах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post и The New York Times.
"Ключевые штаты" (также "шаткие штаты", "колеблющиеся штаты") - так называют семь штатов, где избиратели во время каждых выборов до последнего не могут определиться кого поддержать. Результаты голосования в этих штатах дают решающую победу одному из кандидатов.
В каждом колеблющемся штате результаты опроса находятся в пределах погрешности.
Инфографика: The Washington Post (washingtonpost.com)
Преимущество Трампа
Илон Маск планирует провести вечер выборов с Трампом. Это позволит политику онлайн следить за подсчетом голосов с помощью человека, который контролирует одну из ключевых информационных платформ - соцсеть Х.
Маск планирует быть в Мар-а-Лаго на некоторых вечерних празднованиях в Палм-Бич, штат Флорида. По словам двух людей, знакомых с планом, он будет среди небольшой группы, которая вместе с Трампом будет наблюдать за результатами выборов.
Демократы опасаются, что Маск может использовать свою личную ленту в соцсети X для распространения дезинформации о выборах.
В течение последних недель бизнесмен публиковал необработанные данные о досрочном голосовании, чтобы ложно предположить непреодолимое преимущество Трампа в таких штатах, как Пенсильвания.
Также Маск высказывал опасения касательно надежности машин для голосования.
Президентские выборы в США
Сегодня, 5 ноября, в Соединенных Штатах проходят очередные президентские выборы. Главными соперниками финального раунда гонки являются демократ Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп.
Накануне дня выборов, Харрис и Трамп имели примерно одинаковый рейтинг.
В штате Джорджия временно прекращали голосование из-за информации о минировании, поступившей из России.
Тем временем советники Трампа советуют ему преждевременно объявить о своей победе, но если он серьезно будет опережать Харрис в ключевых штатах.
Подробнее о ходе выборов в США - читайте в материале РБК-Украина.
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