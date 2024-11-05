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Харрис и Трамп соревнуются "нога в ногу" в семи ключевых штатах

Вторник 05 ноября 2024 23:49
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Харрис и Трамп соревнуются "нога в ногу" в семи ключевых штатах Фото: Камала Харрис и Дональд Трамп (коллаж РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

По данным опросов, кандидат от демократов Камала Харрис и республиканцев Дональд Трамп сейчас ведут невероятно тесную борьбу в семи ключевых штатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post и The New York Times.

"Ключевые штаты" (также "шаткие штаты", "колеблющиеся штаты") - так называют семь штатов, где избиратели во время каждых выборов до последнего не могут определиться кого поддержать. Результаты голосования в этих штатах дают решающую победу одному из кандидатов.

В каждом колеблющемся штате результаты опроса находятся в пределах погрешности.

Харрис и Трамп соревнуются &quot;нога в ногу&quot; в семи ключевых штатахИнфографика: The Washington Post (washingtonpost.com)

Преимущество Трампа

Илон Маск планирует провести вечер выборов с Трампом. Это позволит политику онлайн следить за подсчетом голосов с помощью человека, который контролирует одну из ключевых информационных платформ - соцсеть Х.

Маск планирует быть в Мар-а-Лаго на некоторых вечерних празднованиях в Палм-Бич, штат Флорида. По словам двух людей, знакомых с планом, он будет среди небольшой группы, которая вместе с Трампом будет наблюдать за результатами выборов.

Демократы опасаются, что Маск может использовать свою личную ленту в соцсети X для распространения дезинформации о выборах.

В течение последних недель бизнесмен публиковал необработанные данные о досрочном голосовании, чтобы ложно предположить непреодолимое преимущество Трампа в таких штатах, как Пенсильвания.

Также Маск высказывал опасения касательно надежности машин для голосования.

Президентские выборы в США

Сегодня, 5 ноября, в Соединенных Штатах проходят очередные президентские выборы. Главными соперниками финального раунда гонки являются демократ Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп.

Накануне дня выборов, Харрис и Трамп имели примерно одинаковый рейтинг.

В штате Джорджия временно прекращали голосование из-за информации о минировании, поступившей из России.

Тем временем советники Трампа советуют ему преждевременно объявить о своей победе, но если он серьезно будет опережать Харрис в ключевых штатах.

Подробнее о ходе выборов в США - читайте в материале РБК-Украина.

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Дональд Трамп Камала Харрис
Результаты выборов
Результаты выборов
Рейтинг кандидатов
Рейтинг кандидатов
Что такое "колеблющиеся" штаты
Что такое "колеблющиеся" штаты
Камала Харрис: кандидат от Демократов
Камала Харрис: кандидат от Демократов
Дональд Трамп: кандидат от Республиканцев
Дональд Трамп: кандидат от Республиканцев