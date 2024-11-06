У Гарріс готуються до затяжної судової війни після виборів, - CNN

"На нас чекає місяць судового пекла", - сказав в інтерв'ю виданню один із радників кампанії Гарріс.

За словами старшого фінансиста, що брав участь у розмовах, команда Гарріс повідомила донорам, що перегони з похибкою збільшать імовірність судових позовів "від чотирьох до шести тижнів, коли всі судитимуться з усіма". І це на додачу до роботи, яку готували республіканці.

Інший великий донор зазначив, що кампанії демократів доведеться зберегти капітал - або залучити більше - для покриття значних судових витрат, пов'язаних із цими захисними заходами.

Зовнішній радник передвиборчого штабу Гарріс Дана Ремус сказала, що кампанія має адвокатів по всій країні, які оскаржують результати підрахунку голосів, перерахунку голосів й аудиту. Вона назвала всі ці дії "законними".

"На виборах вирішує американський народ, і немає жодного способу скасувати ці результати. Наші інституції не дозволять цього, зокрема Верховний суд", - сказала Ремус цього тижня.