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У Харрис готовятся к затяжной судебной войне после выборов, - CNN

Фото: кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В предвыборном штабе Камалы Харрис предполагают, что победителя президентских выборов в США объявят через несколько дней. Однако после этого начнутся судебные иски, которые растянутся на недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Нас ждет месяц судебного ада", - сказал в интервью изданию один из советников кампании Харрис.

По словам старшего финансиста, участвовавшего в разговорах, команда Харрис сообщила донорам, что гонка с погрешностью увеличит вероятность судебных исков "от четырех до шести недель, когда все будут судиться со всеми". И это в дополнение к работе, которую готовили республиканцы.

Другой крупный донор отметил, что кампании демократов придется сохранить капитал - или привлечь больше - для покрытия значительных судебных расходов, связанных с этими защитными мерами.

Внешний советник предвыборного штаба Харрис Дана Ремус сказала, что кампания имеет адвокатов по всей стране, которые оспаривают результаты подсчета голосов, пересчета голосов и аудита. Она назвала все эти действия "законными".

"На выборах решает американский народ, и нет никакого способа отменить эти результаты. Наши институты не позволят этого, в частности Верховный суд", - сказала Ремус на этой неделе.

Выборы президента США

Во вторник, 5 ноября, в Соединенных Штатах проходят очередные президентские выборы.

На данный момент в стране проголосовали почти половина штатов.. Для победы кандидатам необходимо получить голоса 270 из 538 выборщиков.

По последним данным экзит-полов, 44% избирателей поддержали Дональда Трампа, а 48% - Камалу Харрис.

Трамп выигрывает в Индиане, Кентукки, Филадельфии, Джорджии и Северной Каролине. Харрис побеждает в Вермонте.

По данным экзит-полов Edison Research, Харрис побеждает в большинстве "шатких штатов". Ожидается, что она одержит победу в четырех из семи таких штатов.

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Дональд ТрампКамала Харрис