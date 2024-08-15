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У Гарріс анонсували два раунди дебатів з Трампом

Фото: Камала Гарріс, віце-президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Кандидат у президенти США від демократів Камала Гарріс, ймовірно, проведе два раунди дебатів зі своїм опонентом Дональдом Трампом.

Про це заявила директор з комунікацій кампанії Гарріс Майкл Тайлер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

За його словами, якщо припустити, що Трамп з'явиться на дебатах, які заплановані на 10 вересня, то в американського народу "буде можливість побачити ще один раунд у жовтні".

При цьому, як додав Тайлер, 1 жовтня губернатор Міннесоти Тім Волз, який є кандидатом Гарріс у віце-президенти, візьме участь у дебатах зі своїм візаві від республіканської партії Джей Ді Венсом.

Що передувало

Нагадаємо, раніше між Гарріс та Трампом з'явилися розбіжності щодо проведення дебатів.

Кандидат від демократів погодилася провести дебати зі своїм опонентом 10 вересня на телеканалі ABC News. Але Трамп захотів дебатів 4 вересня на Fox News (республіканський телеканал) та 25 вересня на NBC News.

Таких умов колишнього президента США Гарріс не прийняла. Натомість вона пообіцяла, що проведе другий раунд дебатів із Трампом у жовтні, якщо він приїде на дебати 10 вересня.

При цьому Тім Волз та Джей Ді Венс, які є кандидатами у віце-президенти, домовилися провести дебати 1 жовтня, їх організує телеканал CBS News.

Тиждень тому канал ABC News написав, що Трамп і Гарріс погодилися влаштувати дебати 10 вересня.

Варто зауважити, що, згідно з останніми соцопитуваннями, Гарріс випереджає Трампа майже у всіх ключових штатах.

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Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампКамала Гарріс