У Харрис анонсировали два раунда дебатов с Трампом

Что предшествовало

Напомним, ранее между Харрис и Трампом появились разногласия насчет проведения дебатов.

Кандидат от демократов согласилась провести дебаты со своим оппонентом 10 сентября на телеканале ABC News. Но Трамп захотел дебатов 4 сентября на Fox News (республиканский телеканал) и 25 сентября на NBC News.

Такие условия бывшего президента США Харрис не приняла. Вместо этого она пообещала, что проведет второй раунд дебатов с Трампом в октябре, если он приедет на дебаты 10 сентября.

При этом Тим Уолз и Джей Ди Вэнс, которые являются кандидатами в вице-президенты, договорились провести дебаты 1 октября, их организует телеканал CBS News.

Неделю назад канал ABC News написал, что и Трамп и Харрис согласились устроить дебаты 10 сентября.

Стоит заметить, что, согласно последним соцопросам, Харрис опережает Трампа почти во всех ключевых штатах.

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