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"Гарпок" відсудив в "Укренерго" 5,2 млрд грн для погашення боргу перед "зеленими" електростанціями

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П'ятниця 07 жовтня 2022 21:19
"Гарпок" відсудив в "Укренерго" 5,2 млрд грн для погашення боргу перед "зеленими" електростанціями Фото: "Гарпок" відсудив в "Укренерго" 5,2 млрд грн для погашення боргу перед "зеленими" електростанціями (pixabay)
Автор: Сергей Новиков

Суд стягнув з НЕК "Укренерго" 5,2 млрд гривень на користь державного підприємства "Гарантований покупець" для погашення накоплених боргів перед "зеленою" генерацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані в Єдиному реєстрі судових рішень.

Згідно з ними, "Гарантований покупець" подав в суд на "Укренерго" через неналежне виконання компанією умов договору про надання послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, зокрема щодо оплати послуги за квітень-липень 2020 року.

Суд частково задовільнив позов "Гарантованого покупця" та стягнув з "Укренерго" 5,23 млрд гривень.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг закликає "Гарантованого покупця" та "Укренерго" якнайшвидше погасити заборгованості перед інвесторами у "зелену" енергетику.

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