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"Гарпок" отсудил у "Укрэнерго" 5,2 млрд грн для погашения долга перед "зелеными" электростанциями

Новина українською →
Пятница 07 октября 2022 21:19
"Гарпок" отсудил у "Укрэнерго" 5,2 млрд грн для погашения долга перед "зелеными" электростанциями Фото: "Гарпок" отсудил у "Укрэнерго" 5,2 млрд грн для погашения долга перед "зелеными" электростанциями (pixabay)
Автор: Сергей Новиков

Суд взыскал с НЭК "Укрэнерго" 5,2 млрд гривен в пользу государственного предприятия "Гарантированный покупатель" для погашения накопленных долгов перед "зеленой" генерацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные в Едином реестре судебных решений.

Согласно им, "Гарантированный покупатель" подал в суд на "Укрэнерго" из-за ненадлежащего выполнения компанией условий договора о предоставлении услуг по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии из альтернативных источников, в частности, по оплате услуги за апрель-июль 2020 года.

Суд частично удовлетворил иск "Гарантированного покупателя" и взыскал с "Укрэнерго" 5,23 млрд гривен.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, призывает "Гарантированного покупателя" и "Укрэнерго" как можно быстрее погасить задолженности перед инвесторами в "зеленую" энергетику.

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