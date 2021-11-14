ru ua
Вс, 14 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

"ГарПок" просит НАБУ расследовать указания членов Кабмина остановить выплату долгов "зеленым" инвесторам

Новина українською →
Киев, Воскресенье 14 ноября 2021 10:44
"ГарПок" просит НАБУ расследовать указания членов Кабмина остановить выплату долгов "зеленым" инвесторам Фото: Константин Петриковец (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Руководитель ГП "Гарантированный покупатель" Константин Петриковец обратился в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) с просьбой расследовать телефонные указания представителей правительства с требованием не погашать производителям "зеленой" энергии долги из средств целевых еврооблигаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт госпредприятия.

"Я готов передать в НАБУ факты незаконного давления и вмешательства в работу предприятия. В мой адрес поступают угрозы и запугивания из-за моего отказа выполнять незаконные указания представителей правительства относительно невыплаты средств производителям зеленой энергии", - говорится в сообщении госпредприятия.

По его словам, должностные лица правительства в телефонном режиме пытались вмешаться в хозяйственную деятельность государственного предприятия.

"Я готов передать все данные, подтверждающие административное давление с требованием совершить незаконные действия. Именно отказ выполнять незаконные указания стали истинной причиной моего увольнения. Любые обвинения в мой адрес о якобы нанесении убытков предприятию являются сознательным обманом и попыткой меня запугать", - цитирует предприятие слова Петриковца.

Он также обратился к представительству ЕС в Украине с просьбой вмешаться в ситуацию и не допустить срыва расчетов перед производителями "зеленой" энергии за средства, привлеченные через целевые еврооблигации.

Напомним, накануне поздно вечером правительство уволило руководителя "ГарПоку". По словам Петриковца, правительство также заблокировало на уровне Сбербанка погашение долгов перед "зелеными" инвесторами. Средства в сумме 19,3 млрд грн были заблокированы по указанию правительства.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАБУ Кабинет Министров Украины
NEWS
В Украине еще почти 14,5 тысяч случаев COVID и более 400 смертей
В Украине еще почти 14,5 тысяч случаев COVID и более 400 смертей
DAILY
Китай против Китая. Будет ли Вашингтон воевать с Пекином за независимость Тайваня
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Китай против Китая. Будет ли Вашингтон воевать с Пекином за независимость Тайваня