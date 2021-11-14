"ГарПок" просить НАБУ розслідувати вказівки членів Кабміну зупинити виплату боргів "зеленим" інвесторам

Керівник ДП "Гарантований покупець" Костянтин Петриковець звернувся до Національного антикорупційного бюро (НАБУ) з проханням розслідувати телефонні вказівки представників уряду з вимогою не погашати виробникам "зеленої" енергії борги з коштів цільових єврооблігацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт держпідприємства.

"Я готовий передати в НАБУ факти незаконного тиску і втручання в роботу підприємства. На мою адресу надходять погрози і залякування через мою відмову виконувати незаконні вказівки представників уряду щодо невиплати коштів виробникам зеленої енергії", - йдеться в повідомленні держпідприємства.

За його словами, посадові особи уряду в телефонному режимі намагалися втрутитися в господарську діяльність державного підприємства.

"Я готовий передати всі дані, що підтверджують адміністративний тиск з вимогою вчинити незаконні дії. Саме відмова виконувати незаконні вказівки стали істинною причиною мого звільнення. Будь-які звинувачення на мою адресу про начебто нанесення збитків підприємству є свідомим обманом і спробою мене залякати", - цитує підприємство слова Петриковця.

Він також звернувся до представництва ЄС в Україні з проханням втрутитися в ситуацію і не допустити зриву розрахунків перед виробниками "зеленої" енергії за кошти, залучені через цільові єврооблігації.

Нагадаємо, напередодні пізно увечері уряд звільнив керівника "ГарПоку". За словами Петриковця, уряд також заблокував на рівні Ощадбанку погашення боргів перед "зеленими" інвесторами. Кошти в сумі 19,3 млрд грн були заблоковані за вказівкою уряду.