"Гарпок" продав електроенергію на вересень-жовтень дорожче серед всіх держкомпаній

ДП "Гарантований покупець" реалізувало електроенергію з поставкою в вересні-жовтні 2021 року за найвищою ціною серед державних компаній ПАТ "Центренерго" та НАЕК "Енергоатом".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на видання ExPro , враховуючи аналіз результатів аукціонів з продажу електроенергії на майданчику "Української енергетичної біржі".

Зокрема для поставки у жовтні ціна реалізації ДП "Гарпоком" базового навантаження була вища від інших держкомпаній на 12-22%.

Зокрема ціна продаж "Гарпоком" електроенергії з поставкою у жовтні 2021 року базовим навантаженням виявилася на 22% вища за таку ж ціну "Центренерго" та на 12% - від ціни base load "Енергоатома".

ДП "Гарантований покупець" 30 липня провів аукціон на якому поставка "бази" протягом вересня цього року була продана за середньозважною ціною 1529 грн./МВт-год, що на 15% більше середньозваженої ціни продажу "Центренерго".

У той же час ПАТ "Центренерго" провело ряд аукціонів на яких базове навантаження з поставкою у вересні було реалізоване в діапазоні цін від 1240 грн./МВт-год до 2215,3 грн./МВт-год. Середньозважена ціна продажу базового навантаження склала 1325 грн./МВт-год на вересень.

НАЕК "Енергоатом" на вересень продавав базове навантаження за цінами 1230-1724 грн./МВт-год, компанія проводила відповідні аукціони протягом періоду з 18 травня по 17 серпня, при цьому середньозважена ціна реалізації base load з поставкою у вересні склала 1541 грн./МВт-год.

Також видання зазначає, що якщо порівнювати поставку базового навантаження від цих же компаній у жовтні цього року, то "Центренерго" забезпечило реалізацію за середньозваженою ціною на рівні 1253 грн./МВт-год, "Енергоатом" - 1369 грн./МВт-год та "Гарантований покупець" - 1529 грн./МВт-год.